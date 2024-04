Anche il prossimo weekend sarà caldo!

Anche il prossimo weekend sarà caldo. Questa è la sintesi di MeteoLive che parla di caldo anomalo nella sua apertura.

“Sulla nostra Penisola il tempo tenderà a stabilizzarsi e potrebbe arrivare nuovamente caldo anomalo tra sabato e domenica, specie al centro e al sud” scrive Paolo Bonino.

In termini di temperature cosa significa?

Il promontorio stabilizzante africano dovrebbe garantire un fine settimana ideale per stare all’aria aperta, anche se accompagnato da temperature troppo esuberanti per l’inizio del mese di aprile. Vediamo allora i valori termici previsti in Italia iniziando dal primo pomeriggio di sabato 6 aprile, alle ore 15

27 gradi nel foggiano e nel materano, 26 in Sicilia e nel Sud della Sardegna, addirittura 29 nel nord della Sardegna.

TUTTE LE PREVISIONI METEO

Domenica 7 aprile, secondo le mappe attuali, potrebbe fare ancora più caldo in Italia.

30 gradi nel nord della Sardegna, 29° tra Puglia e Lucania, 28° in Sicilia e sulla Romagna, 27° sulla Calabria Ionica e lungo le coste delle Marche.