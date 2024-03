Amici 23 anticipazioni 30 marzo: Giovanni e Marisol in forte rischio eliminazione

C’è grande attesa di sapere quale sarà l’eliminato della seconda puntata del serale di Amici 23. Come saprete il nome sarà svelato solo al termine dell’appuntamento che andrà in onda sabato 30 marzo su Canale 5. Tuttavia gli spoiler svelati su Superguida Tv svelano che Giovanni e Marisol giungeranno al ballottaggio finale dopo la terza manche. Nel frattempo, sui social tutti quanti credano che l’allievo di Raimondo Todaro verrà eliminato. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che il ragazzo incanterà il pubblico con le sue esibizioni. Un parere però che si scontrerà con l’opinione di Alessandra Celentano, che preferisce senz’altro la sua allieva Marisol. La prof di danza classica infatti sosterrà che il giovane sia un ballerino non completo.

Amici 23 anticipazioni: Giovanni e Marisol al ballottaggio finale

Le anticipazioni di Amici 23 segnalano che il destino di Giovanni e Marisol sarà nelle mani di Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, i tre giudici del serale. Secondo il web ad avere la peggio sarà proprio il ballerino di Raimondo Todaro. Non sarebbe l’unico allievo che verrà eliminato nel corso della puntata del 30 marzo del talent show. Nicholas infatti uscirà dal programma condotto da Maria De Filippi dopo aver perso il primo ballottaggio contro Giovanni. In quell’occasione, il ballerino di Emanuel Lo riceverà una borsa di studio che lo colpirà moltissimo. Non resta, quindi, che attendere sabato 30 marzo per vedere chi vincerà il ballottaggio tra Marisol e Giovanni e chi sarà costretto a tornare a casa.