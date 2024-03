Volo in Mongolfiera all’alba a Mattinata, ecco come prenotare!

MATTINATA – Vivi un’esperienza unica a bordo di una mongolfiera che ti farà volare in alto sul cielo di Mattinata. Un momento di grande impatto suggestivo, da vivere in maniera esclusiva o in compagnia. All’alba, quando tutto è più bello.

Ti alzerai in volo, trasportato dal vento. E comodamente affacciato dal cesto di vimini, potrai ammirare un vero e proprio spettacolo panoramico.

Da un punto di vista privilegiato, sarai parte della magia di un territorio in cui montagna e mare convivono armoniosamente.

Nei giorni 25, 26, 27 e 28 Aprile a Mattinata (FG)

• Volo vincolato in mongolfiera

• Panorama a 360°

• Totale sicurezza accompagnato da operatori qualificati

VOLO MONGOLFIERA ORE 6:00.

Durata

5 Minuti per volo

Difficoltà

Facile

Partecipanti

Da 4 fino a 6 per volo

Prezzo

12,00 €