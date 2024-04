Vitulano Drugstore Manfredonia U19, il sogno termina a Giovinazzo

È sul parquet del PalaPansini, domenica 14 aprile, che termina una stagione da sogno per l’Under 19 del Vitulano Drugstore Manfredonia. Nel secondo turno dei playoff, raggiunto eliminando la Kredias Audace Monopoli ma giocato in trasferta per via del secondo posto al termine della regular season, il Defender Giovinazzo si impone per 5-1. I biancoverdi, complice la sconfitta dell’Itria nella gara con il Bernalda, diventano l’unica pugliese ad accedere agli ottavi di finale per lo Scudetto e affronteranno proprio i lucani.

I sipontini, però, non potranno che portare nel cuore quest’annata. Dopo un inizio difficile, il giovane gruppo si è compattato e ha cominciato a stupire ed emozionare anche i più scettici. Una sorprendente cavalcata ha reso i biancocelesti, che in questa categoria hanno indossato una divisa verde acqua destinata a diventare iconica, campioni d’inverno.

Le emozionanti vittorie hanno condotto tantissimi tifosi ad assistere alle gare della Coppa Italia di categoria. Supportati dal pubblico delle grandi occasioni, dopo aver eliminato Kredias Audace Monopoli e Defender Giovinazzo, si è raggiunto un apice storico per la società a livello giovanile: la vittoria contro l’Itria e il raggiungimento dei quarti di finale. Con tutte le problematiche poi nate relative al PalaScaloria, i ragazzi di mister Martino Portovenero hanno dato filo da torcere alla Meta Catania Bricocity al PalaTomaiuolo, fermandosi solo contro la poi finalista ad un passo dalle Final Four.

La società esprime le sue più grandi congratulazioni a mister Martino Portovenero, ai suoi collaboratori e ai dirigenti che in questa stagione hanno creduto nel progetto sostenendolo fino alla fine. Un ringraziamento ai giocatori per l’educazione, il rispetto e il contributo dato al mondo del Vitulano Drugstore Manfredonia. Come sempre in ambito giovanile, più importante della vittoria è il ruolo formativo, augurandoci di aver aiutato a crescere ragazzi sani prima che buoni sportivi.

Il gruppo continuerà a lavorare ed allenarsi fino al termine dell’attività di questa stagione. Sarà un periodo utile e piacevole per i ragazzi. Dalla stagione 2024-2025, il Campionato Nazionale Under 19 sarà destinato solo ai giocatori nati dal 2006 in poi, rimuovendo qualunque tipo di fuori quota. Salutando con affetto tutti coloro che abbandoneranno la categoria, preziosissimi in queste annate, si inizierà a lavorare per la prossima stagione con i numerosi talenti che rimarranno, introducendo anche nuove figure. L’obiettivo è quello di presentarsi nella prossima annata pronti per superare ancora una volta i limiti della precedente.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia