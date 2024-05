Terra amara anticipazioni 24 maggio: Colak finisce in arresto, svelato il motivo

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara trasmessa venerdì 24 maggio dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Gulsum apparirà molto adirata con Gaffur (Bülent Polat) temendo che l’abbia presa in giro. I telespettatori a questo punto scopriranno che tra i due che c’è stato un malinteso sul nome della pasticceria in cui avrebbero dovuto incontrarsi. Le anticipazioni di Terra amara annunciano che Gaffur e la donna riusciranno a chiarirsi, tanto da darsi una seconda chance. Nel frattempo, Zuleyha apprenderà che Hakan le ha lasciato una grande fortuna dopo la sua morte avvenuta per mano di Betul.

Terra amara anticipazioni: Colak chiede a Cevat di uccidere Lutfiye

Le anticipazioni di Terra amara in programma il 24 maggio rivelano che Zuleyha donerà la fortuna agli abitanti di Cukurova per darli un futuro migliore. Neanche a dirlo, il gesto porterà la popolazione ad ossannarla. Intanto, il ristorante di Colak (Altan Gördüm) verrà fatto chiudere. L’uomo a questo punto crederà che dietro tutto questo ci sia la mano della sindaca Lutfiye (Hülya Darcan). Pertanto, Colak ordinerà a Cevat di svitare i bulloni delle ruote della sua auto. Il gesto però verrà scoperto dalla scorta della sindaca che era stata messa dal procuratore su consiglio di Fikret. Per questo motivo, Colak finirà in carcere. Infine Abdulkadir (Erkan Bektaş), Vahap (Ergün Metin) e Betul (İlayda Çevik) fuggiranno in Siria grazie ad alcuni passaporti falsi.