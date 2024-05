Verissimo anticipazioni e ospiti del 18 e 19 maggio: da Silvia Toffanin arriva una coppia storica di Uomini e Donne

Verissimo tornerà con due nuove puntate sabato 18 e domenica 19 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Silvia Toffanin ospiterà tanti ospiti nel suo salotto televisivo di Canale 5. In particolare, nel corso della puntata di sabato 18 maggio la conduttrice darà spazio ai finalisti di Amici 23 che si collegheranno dalla scuola. Le anticipazioni di Verissimo rivelano che Marisol, Sarah, Dustin, Holden, Petit, Sarah e Mida saranno ospiti in attesa del gran finale previsto per domenica 19 maggio che decreterà il vincitore. Inoltre, sarà ospite Raiz, l’attore e cantautore napoletano che di recente ha perso suo moglie. L’attore di Mare Fuori si racconterà in un’intervista dolorosa dopo il suo grave lutto.

Verissimo anticipazioni: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione da Silvia Toffanin

Le anticipazioni di Verissimo rivelano che Silvia intervisterà Daniele Bossari, attualmente il libreria con il suo primo libro dal titolo Cristallo. Inoltre, giungerà direttamente dall’Honduras Juliana Moreira dopo aver fatto una sorpresa a suo marito Edoardo Stoppa sull’Isola dei famosi. La donna arriverà insieme ai loro due figli. Spazio ad una coppia storica di Uomini e Donne ovvero Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due arriveranno in studio con i loro due figli. Nella puntata di domenica 19 maggio, Silvia intervisterà Orietta Berti, che sarà tra i giudici di Io canto family e Big Mama per parlare del suo libro dal titolo Cento Occhio. La conduttrice inoltre ospiterà Veronica Pepararini e Andreas Muller diventati da poco genitori di due gemelline. Infine spazio all’amore con l’arrivo dei neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei mentre da Terra amara arriverà Umit Beste Kargin ovvero Zeynep nella soap opera.