Uomini e Donne, tremenda gaffe di Maria De Filippi: ecco cos’è accaduto

La puntata di Uomini e Donne del 2 aprile è stata caratterizzate da una tremenda gaffe da parte di Maria De Filippi. L’appuntamento è iniziato con Tiziana Riccardi e Tina Cipollari. In seguito, la padrona di casa ha chiamato al centro dello studio Jasna ma invece di chiamare Cristiano ha fatto accomodare Marcello Massina. A tal proposito, la dama aveva deciso di lasciare la trasmissione in seguito alla fine della storia d’amore con il cavaliere. Maria De Filippi senza perdere il sorriso si è accorta di aver commesso uno scivolone. Infatti, la donna ha dichiarato in diretta tv: “Scusami volevo dire Cristiano ma avendo avuto una storia con Marcello è venuto fuori il suo nome”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi compie una gaffe con Cristiano

Maria De Filippi ha compiuto una gaffe nel corso della puntata del 2 aprile di Uomini e Donne. La padrona di casa ha chiamato Cristiano con il nome di Marcello. Il cavaliere divertito ha aggiunto: “Pensavo che ci fosse qualcosa da sapere”, alludendo ad un possibile ritorno di fiamma tra Messina e Jasna. La conduttrice a questo punto ha chiesto a Cristiano e la dama come sta procedendo la loro conoscenza. Jasna ha confermato che tutto sta procedendo bene sebbene l’ultima settimana non si sono visti per impegni reciproci. Nella discussione a questo punto è intervenuto Marcello Messina, che ha dichiarato le seguenti parole: “Ho troppo rispetto per Cristiano”.