Uomini e Donne anticipazioni dal 2 al 5 aprile: Tina Cipollari lancia un avvertimento a Ida Platano

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che andranno in onda da martedì 2 a venerdì 5 aprile dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, grande attenzione sarà focalizzata sul percorso di Ida Platano. La tronista di Brescia si renderà protagonista di un furente scontro con Mario. Maria De Filippi poi manderà in onda l’esterna tra la donna e Pierpaolo dove tutto procederà nei migliori dei modi. Una volta in studio, Ida rimprovererà Mario di aver ricevuto poche attenzioni accusandolo di non essersi fatto sentire in settimana dopo l’esterna. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che l’accusa non sarà presa bene da Mario che finirà per litigare violentemente con Ida Platano.

Uomini e Donne anticipazioni 2-5 aprile: Tina Cipollari crede che Mario sia nel programma solo per visibilità

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate dal 2 al 5 aprile rivelano che Mario respingerà ogni accusa da parte di Ida Platano. Maria De Filippi a questo punto prenderà la parola per fare un discorso ai corteggiamenti presenti in studio. La padrona di casa li farà presente che la tronista ha sofferto moltissimo in passato per amore e per questo sarebbe alla ricerca di una persona di cui potersi fidare ciecamente. Anche Tina Cipollari prenderà la parola accusando Mario di essere nel programma solo per ottenere visibilità, tanto da mettere in guardia Ida. Infine, Maria De Filippi darà spazio a Barbara De Santi che chiuderà la conoscenza con un cavaliere mentre le cose tra Cristiano e Jasna non procederanno per il verso giusto, tanto che i due divideranno le loro strade.