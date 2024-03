Amici 23 anticipazioni registrazione 28 marzo: sorpresa per un allievo, il gesto di Maria De Filippi

Oggi 28 marzo si è registrata una nuova registrazione del serale di Amici 23 negli studi Elios di Cinecittà in Roma. La puntata è iniziata con una sfida tra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Nella prima manche, il guanto di sfida tra Martina e Mida è stato annullato dai giudici in quanto ritenuto non equa. A tal proposito, Anna e Lorella hanno dato vita ad una vivace discussione. Le anticipazioni di Amici 23 riportate da Superguida Tv rivelano che Martina ha sfidato Nicholas vincendo lo scontro. Gaia, invece, ha sfidato Mida dove è risultata perdente. Inoltre, è avvenuto uno quanto di sfida tra Giovanni e Nicholas, che è stato vinto dal primo. Al ballottaggio sono arrivate Sarah, Lucia e Nicholas.

Amici 23 anticipazioni: Nicholas ottiene una borsa di studio dopo l’eliminazione

Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che Sarah è stata salvata per prima a scapito di Nicholas che è stato eliminato. Maria De Filippi a questo punto ha fatto entrare tutti i professionisti per salutare il ragazzo, al quale è stato offerto una borsa di studio. Nella seconda manche si sono sfidati Anna e Raimondo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Lil Jolie ha perso contro Petit. Poi c’è stato un guanto di sfida tra Giovanni e Dustin vinto dal primo. Hoden ha vinto contro Giovanni. Al ballottaggio sono finiti Lil Jolie, Giovanni e Gaia. Proprio quest’ultima è stata salvata per prima. Nella terza manche, invece, il team composto da Rudy e Alessandra ha sfidato Lorella e Emanuel. Hoden ha vinto contro Mida mentre Sofia contro Petit. Sarah, invece, ha vinto contro Dustin. Al ballottaggio sono finiti Holden, Marisol e Dustin mentre a quello finale Marios e Giovanni.