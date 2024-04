Un Posto al Sole le anticipazioni di oggi: Rosa di nuovo in pericolo!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Rosa ha preso una decisione dolorosa ma necessaria: rimandare Damiano a casa sua. È stata un’opzione difficile da accettare, ma l’unica via d’uscita per evitare ulteriori complicazioni tra loro due e, soprattutto, per porre fine alla sofferenza amorosa di Rosa. La madre di Manuel ha dovuto ammettere di provare ancora forti sentimenti per il suo ex, rendendosi conto di non poter più tollerare il dolore che ne deriva. Tuttavia, non appena Renda avrà accettato di andarsene, una nuova minaccia si abbatterà su Rosa, mettendo a rischio la sua sicurezza e la sua determinazione nel rimanere nel suo appartamento, senza avere nessuno a proteggerla.

Anticipazioni Un Posto al Sole mercoledì 17 aprile 2024

Nel frattempo, Nunzio ha stretto un’alleanza con Marta e insieme sono determinati a smascherare Flavio. Sebbene lo chef e l’ispettore Anselmi abbiano dei sospetti sul coinvolgimento del manager con la malavita, mancano ancora le prove concrete. Flavio, temendo di essere scoperto e preoccupato per il possibile ritorno di Diana e le sue conseguenti denunce, si rivolgerà al boss Torrente per cercare una soluzione e per tenere a bada, nel caso Diana torni in sé, la Della Valle. Nunzio dovrà restare estremamente vigile e monitorare da vicino le mosse dell’architetto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole di oggi

Niko sembra aver voltato pagina definitivamente, decidendo di iniziare una nuova vita con Valeria. La loro relazione sta diventando sempre più seria e stabile. Questo cambiamento ha inevitabilmente colpito Manuela, che fatica a sopprimere i suoi sentimenti per l’avvocato. Serena cercherà di incoraggiare la sorella a guardare avanti e a lasciarsi alle spalle l’amore non corrisposto per Poggi, che sembra ormai irraggiungibile. La situazione si fa sempre più complessa e il destino dei protagonisti è incerto.