Turista si addormenta al cinema e resta bloccata dentro

Una donna è rimasta bloccata all’interno di un cinema dopo essersi addormentata durante la proiezione del film. Al suo risveglio si è accorta di essere rimasta intrappolata all’interno della sala, orm...

Una donna è rimasta bloccata all’interno di un cinema dopo essersi addormentata durante la proiezione del film. Al suo risveglio si è accorta di essere rimasta intrappolata all’interno della sala, ormai vuota e ha contattato i vigili del fuoco che l’hanno liberata.

Turista si addormenta al cinema e resta bloccata dentro

Una turista milanese di 68 anni è rimasta bloccata al cinema Mignon di Chiavari. E' successo lo scorso 24 novembre. Si è appisolata mentre guardava il film di Antonio Albanese, "Cento Domeniche". Il film non ha catturato la sua attenzione, dato che la pennica è andata ben oltre la pellicola. Il film è cominciato alle 21:15 ma la signora si è ridestata ben oltre la mezzanotte, sonnecchiando sulla sua poltroncina rossa. Il gestore della sala, dopo la fine della proiezione, ha fatto il suo giro di verifica ma non si è accorto della presenza della donna e ha proceduto alla chiusura del cinema.

Il risveglio choc e la chiamata alle autorità

Quando si è svegliata nel cuore della notte, si è resa conto di quanto accaduto e ha prontamente telefonato i vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme ai carabinieri per liberarla. Non c'è stato bisogno di forzare la serratura, in quanto le autorità hanno provveduto a chiamare il gestore della sala che ha raggiunto l'edificio. "Io come ogni sera prima della chiusura ho fatto il giro della sala, perlustrando anche i bagni per verificare se per caso all'interno ci fosse ancora qualcuno, ma non ho visto nessuno." ha dichiarato il gestore del cinema, porgendo le sue scuse alla signora.