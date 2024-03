Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi

27 marzo 2024.

Ariete

Servirà tutta l’energia possibile per superare eventuali fastidi o prove che potrebbero presentarsi. Mercurio e Sole nel segno portano un grande vigore, offrendo un’opportunità preziosa per valutare e avviare nuovi progetti. Tuttavia, per alcuni potrebbe essere necessario superare problemi personali o fisici, magari recuperando la voglia di amare. Tra giovedì e sabato, l’atmosfera sarà più propizia per riscoprire la gioia di condividere momenti con una persona speciale. Progetti di matrimonio o convivenza potrebbero vedere una maggiore chiarezza a partire da aprile.

Toro

La Luna opposta oggi potrebbe generare qualche dubbio in più del solito. Se provi interesse per qualcuno, potrebbe essere il momento giusto per fissare un appuntamento domenica, poiché potrebbe essere la giornata ideale per confidarsi e chiarire eventuali malintesi. Nei prossimi giorni, saranno favorevoli riflessioni profonde, anche sul fronte delle amicizie, con possibilità di nuovi incontri positivi che potrebbero dar vita a qualcosa di speciale. Giove suggerisce di considerare cambiamenti nella vita, adattandosi ai tempi che cambiano anziché aggrapparsi al passato.

Gemelli

Questi giorni saranno cruciali per verifiche sentimentali importanti. Coloro che hanno iniziato una nuova relazione il mese scorso potrebbero ora rendersi conto che non è esattamente quello che cercavano, mentre le coppie di lunga data potrebbero dover mettere a posto alcuni conti. Sul fronte lavorativo, ci saranno sorprese in arrivo per giugno.

Cancro

Sotto l’influenza della Luna, potresti sentirti particolarmente emotivo e sensibile. È importante non farsi travolgere dall’ansia, anche se potrebbe essere difficile distaccarsi dalle emozioni. Nel campo lavorativo, si prospettano nuove opportunità e strade da esplorare, con la possibilità di successo e trattative che decolleranno agli inizi di aprile. In amore, c’è un risveglio dell’energia e dell’interesse.

Leone

Nonostante la Luna dissonante, è importante non esagerare e mantenere la calma. Dal mese di giugno, ci sarà un’energia rinnovata per coloro che hanno vissuto separazioni o crisi, con la possibilità di rinnovare e ripristinare il rapporto. Sul fronte lavorativo, una buona comunicazione porterà opportunità interessanti, soprattutto per coloro che hanno un’attività autonoma.

Vergine

Sei chiamato a fare delle scelte importanti, con una soluzione che potrebbe diventare più chiara tra giovedì e venerdì. Nonostante alcune ansie, è necessario mantenere la calma e affrontare le sfide con determinazione. La comunicazione sarà fondamentale per risolvere eventuali malintesi.

Bilancia

Questo è un periodo di cambiamento e transizione, soprattutto per coloro che hanno iniziato nuovi progetti o cambiamenti lavorativi. È importante lasciare andare ciò che non funziona più e aprire la strada a nuove opportunità. In amore, potrebbero esserci discussioni da risolvere nei primi dieci giorni di aprile.

Scorpione

Oggi, con la Luna nel tuo segno, potresti ricevere delle risposte importanti. È necessario liberarsi delle emozioni negative e concentrarsi su un nuovo inizio, soprattutto nel lavoro. In amore, Venere porterà un po’ di luce e le tensioni degli ultimi mesi potrebbero iniziare a placarsi.

Sagittario

È tempo di intraprendere nuove strade e progetti, soprattutto nel lavoro. È importante essere pronti a cambiare e adattarsi a nuove situazioni, anche se ciò potrebbe richiedere del tempo. In amore, è possibile sviluppare relazioni piacevoli entro l’estate.

Capricorno

Con Giove e Saturno, potresti sentirti occupato e preoccupato per il futuro. Tuttavia, è importante mantenere la calma e affrontare le sfide con determinazione. Una soluzione potrebbe diventare più chiara nei prossimi giorni, portando a un periodo più piacevole e tranquillo in vista della Pasqua.

Acquario

Un po’ di relax ci vorrebbe. La buona notizia è che Marte non è più nel segno, anche se oggi la Luna dissonante porta qualche fastidio, sabato e domenica saranno giornate migliori. Si avvicina aprile, mese utile per recuperare energie che saranno utili per risvegliare un progetto. In queste ore consiglio un po’ di pazienza. Giornata lunga e carica di tensioni e ritardi.

Pesci

Giornata buona per chiarire, andare avanti. Sempre importante questo cielo per il lavoro purché si faccia chiarezza in merito alle proprie intenzioni entro maggio: incarichi, programmi, contratti, tutto andrebbe definito entro due mesi. Di solito si dice “Pasqua con chi vuoi”, ma penso proprio che tu abbia programmato un weekend tranquillo e familiare con poche persone selezionate attorno.