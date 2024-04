Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 aprile 2024.

Ariete

La rapidità degli eventi attorno al 7 di questo mese ti ha sorpreso ancora una volta. Come sempre, la tua vita cambia all’improvviso, senza lasciarti quasi il tempo di riflettere. Un blocco fisico o personale ha cambiato le regole del gioco, costringendoti ad affrontare gli ostacoli con la tua consueta capacità di azione. Ti troverai a dover decidere se fare una netta rottura con il passato o continuare sulla stessa strada. Sabato e domenica saranno giornate intense, in cui le dispute amorose potrebbero esplodere e i nervi raggiungere il limite. Per le coppie in crisi da tempo, potrebbe essere il momento di prendere una decisione definitiva. Questo periodo tumultuoso è importante perché ti permette di mettere ordine nella tua vita, anche se ciò significa affrontare momenti di frustrazione. Vuotare il sacco delle emozioni ti aiuterà a capire come agire e a pianificare il futuro. Questo weekend sarà cruciale per l’amore, con colpi di scena imprevedibili che sembreranno tratti da un film d’azione, dove il regista è il destino stesso.

Toro

Dopo un marzo difficile e pieno di contraddizioni, stai lentamente ritrovando la tua strada. Questo mese è stato particolarmente duro per coloro che hanno faticato ad accettare la realtà dei fatti, rimanendo intrappolati in situazioni che non funzionavano più. Alcuni credevano che i problemi si sarebbero risolti da soli o che i rapporti non dovessero cambiare. Tuttavia, i più consapevoli e razionali del segno sanno che è arrivato il momento di agire. Questo fine settimana sarà un’opportunità per recuperare energia, sia emotivamente che sentimentalmente. Se una relazione ha esaurito il suo corso, sarà il momento di voltare pagina. Chiarezza e decisioni saranno le chiavi per affrontare le sfide che ti aspettano.

Gemelli

In questo periodo, riesci a parlare con serenità e determinazione. La presenza favorevole di Venere, Mercurio e Sole ti dona una nuova energia, permettendoti persino di superare crisi d’amore e ritrovare fiducia nel futuro. Hai l’opportunità di liberarti dalle emozioni negative e dallo stress accumulato, ritrovando il coraggio di agire e di aprirti a nuove esperienze sentimentali. È un momento propizio per i nuovi incontri e per costruire relazioni più solide e appaganti.

Cancro

Questo periodo potrebbe farti sentire un po’ confuso, soprattutto con l’entrata della Luna nel tuo segno nel tardo pomeriggio. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta solo di una fase passeggera e che le cose miglioreranno presto. Evita di rovinare tutto: è probabile che tra venerdì e domenica si verifichino dispute o malintesi nelle relazioni, ma è essenziale mantenere la calma e cercare di risolvere eventuali contraddizioni interne. Concentrati sul trovare un equilibrio emotivo e su come superare le sfide che incontri.

Leone

Il periodo attuale è caratterizzato da una grande carica di energia che non dovresti sprecare. Aumenta la tua capacità di agire e di fare scelte importanti per il futuro. È il momento di pensare a cosa vuoi raggiungere nei prossimi mesi e di concentrarti sull’amore e sulle buone iniziative. Nel campo sentimentale, è importante capire da dove vieni e fare scelte consapevoli per il tuo benessere emotivo. Questo fine settimana sarà cruciale per rafforzare i legami affettivi e per approfondire le relazioni che ti interessano.

Vergine

Sta per iniziare un fine settimana migliore, anche se la mattinata di venerdì potrebbe sembrare un po’ opaca. Tuttavia, sabato e domenica vedranno un miglioramento della posizione planetaria, portando con sé l’opportunità di risolvere eventuali tensioni interne e fare scelte ponderate. È il momento di affrontare i problemi familiari e di chiarire le relazioni con genitori e figli. Nonostante la tua preferenza per la sicurezza e la stabilità, potresti essere disposto a rischiare per risolvere una situazione difficile.

Bilancia

In questo periodo, alcuni potrebbero sentirsi sotto pressione mentre il richiamo del passato si fa sempre più insistente. Fortunatamente, il futuro si presenta con toni più positivi, alimentando il desiderio di ripartire da zero. Tuttavia, ci sono ancora alcuni conti da saldare e fastidi emotivi da affrontare. È importante prestare attenzione alle persone che cercano di esercitare un controllo su di te, suscitando sensi di colpa ingiustificati. Durante questo weekend, è probabile che tu debba affrontare una certa tensione, quindi sarà importante trovare uno sfogo sano per le emozioni accumulate. Nei rapporti interpersonali, soprattutto sabato e domenica, sarà necessaria prudenza. Nonostante ciò, la forma fisica potrebbe non essere al top, ma a partire da lunedì potrai ripartire con maggiore energia.

Scorpione

Questo fine settimana si prospetta positivo fin dal pomeriggio di venerdì, con la Luna che forma un aspetto favorevole che accompagnerà fino a domenica. Se ci sono state incomprensioni o tensioni nei giorni precedenti, ora avrai l’opportunità di recuperare un po’ di tranquillità. Potresti persino pensare di invitare a cena la persona che ti interessa o di approfondire un nuovo legame sentimentale o amicale. Tuttavia, nel contesto lavorativo, potresti trovarvi di fronte a una competizione serrata, specialmente da parte di persone nate sotto i segni del Leone o del Toro.

Sagittario

Può capitare di provare insoddisfazione o insofferenza in questo periodo, con il desiderio crescente di evadere dalla realtà e di cercare avventura. È importante coinvolgere persone piacevoli e disponibili per ripartire e dare una svolta alla propria vita. Tuttavia, è essenziale selezionare attentamente le compagnie, evitando coloro che cercano di bloccarti o metterti in discussione costantemente. Questo fine settimana sarà perfetto per dedicarsi all’amore e per liberarsi da schemi mentali predefiniti. Domenica sarà particolarmente propizia per concedersi al sentimento.

Capricorno

Ci sono fine settimana in cui la mancanza di energia si fa sentire di più, soprattutto se hai affrontato pressioni o problemi nei giorni precedenti. Potresti aver vissuto situazioni pesanti attorno al 7 del mese, e nonostante la tua solita tenacia, potresti sentire il bisogno di recuperare tranquillità. Tra venerdì e domenica, ti consiglio di dedicarti al relax, considerando che la Luna opposta potrebbe causare alcuni ritardi nei tuoi piani. È importante ritrovare un buon equilibrio interiore e affrontare le sfide con calma e determinazione.

Acquario

Questo fine settimana sarà dedicato all’amore e all’amicizia, con un mix di desiderio di stabilità e voglia di cambiamento tipico del tuo segno. Potresti sentirsi attratto dalla libertà e dalla spontaneità, desiderando allontanarti dalla routine quotidiana. Tuttavia, è importante elaborare strategie concrete per il futuro senza rivoluzionare troppo la propria vita. Prenditi cura delle tue finanze e seleziona attentamente le attività che ti permetteranno di esprimere la tua creatività e la tua originalità.

Pesci

Questo è un periodo cruciale in cui lavorando sodo tra aprile e maggio potrai ottenere conferme importanti. È fondamentale mettere buone basi ora per affrontare con successo i mesi successivi. Anche se potresti sentirti “sospeso”, è importante avere chiarezza sia da parte tua che da parte di coloro che ti circondano. Questo fine settimana sarà interessante, con un inizio confuso che si risolverà nel pomeriggio di oggi, e sabato e domenica saranno giornate dedicate all’amore e alla riflessione.