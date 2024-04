Meteo Puglia, in arrivo la svolta: rimettete gli abiti pesanti!

Mercoledì crollano le temperature anche in Puglia: questo è l’ultimo aggiornamento meteo che riguarda il tacco d’Italia che avrà a che fare con una doppia perturbazione. Che svolta! Ma iniziamo dalla prima.

Mercoledì, con il freddo coprirà tutta Italia, è atteso un brusco calo delle temperature anche in Puglia.

Inoltre, secondo MeteoLive, spunta un’altra perturbazione che tra giovedì e venerdì potrebbe attraversare gran parte d’Italia a partire dal nord. Anche in questo caso, il maltempo sarebbe alimentato da correnti fredde settentrionali che contribuirebbero a far scendere ulteriormente le temperature.

METEO, ARRIVA LA SVOLTA

Temperature al di sotto delle medie del periodo, altrochè in linea col periodo!

Le fredde correnti da nord spazzeranno via il caldo in men che non si dica e addirittura riporteranno la colonnina di mercurio al di sotto delle tipiche medie del periodo, anche con punte di 4 o 6 ° sotto le medie, soprattutto al centro sud per quanto riguarda l’attuale settimana. Insomma, si passerà da temperature vicine ai 30 ° ad altre addirittura inferiori ai 15 ° nell’arco di un paio di giorni.

Insomma ci attende una settimana quasi invernale, dopo aver assistito ad un anticipo di estate con la gente al mare in Puglia.