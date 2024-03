Manfredonia-Nardò, arbitro e tagliandi: tutte le info

Sarà il Sig. Pietro Marinoni della sezione di Lodi a dirigere la 29ª giornata di Campionato in programma giovedì 28/03/2024 alle ore 15:00 contro il Nardó, allo stadio Miramare.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Giuseppe Dellaquila della sezione di Barletta e dal Sig. Giovanni Sparapano della sezione di Molfetta.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nardò in programma giovedì 28 Marzo alle ore 15:00.

SETTORE INTERO RIDOTTO DONNE RIDOTTO 16-20 ANNI TRIBUNA CENTRALE/LATERALE CHIUSA CHIUSA CHIUSA GRADINATA EST € 12 € 6 € 6 CURVA SUD P. COTUGNO € 10 € 5 € 5 CURVA NORD / OSPITI € 10 € 5 € 5

Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

UNDER 16 GRATIS: Accompagnato esclusivamente da adulto previa presentazione di un documento di identità in corso di validità. (Valido per tutti i settori tranne la tribuna)