Manfredonia, progetto Anffas rigenerazione urbana panchine creative



Grazie al progetto Anffas “Rigenerazione urbana panchine creative 2024”, nella città di Manfredonia,sono stati realizzati contemporaneamente due obiettivi.

Il primo è quello di una grande inclusione sociale, che vede partecipare nella rigenerazione delle panchine, i bravissimi e simpaticissimi “ragazzi speciali” delle nostra città.



Inoltre, grazie alla maestria della pittrice coordinatrice Raffaella Fariello, da oggi e nei prossimi giorni, oltre venti panchine del viale Aldo Moro, verranno abbellite con dei disegni colorati, realizzati, appunto, dai ragazzi speciali che divertendosi con pennelli e colori ad acqua, stanno caratterizzando non solo le panchine ma abbellendo quell’angolo di Manfredonia, prospiciente il porto di ponente, molto frequentato, e che presto diventerà, come via Maddalena e le vie adiacenti nelle quali dalla pittrice sono stati realizzati bellissimi murales pittorici,un luogo con un caratterizzante look artistico.



Basta davvero poco per rendere più bella la nostra amata città di Manfredonia e Raffaella sta davvero offrendo con la sua bravura artistica un rilevante contributo. A questo aggiungo la grande capacità di empatia che puntualmente riscontro con i suoi collaboratori.



Ritengo che sia davvero da premiare con una delle più proficue “street artist” della nostra città che ha evidenziato, unitamente ad altre personalità, un rilevante impegno sociale. Bravi tutti, bravo Lino Palena, volontario di lunga data che ha esortato chi ha energia umane a partecipare al nobile volontariato. Vedere sorridere questi ragazzi e questo angolo di Manfredonia è una gioia impagabile.



Antonio Castriotta