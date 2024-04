Manfredonia, domani apertura straordinaria del mercato settimanale

Ordinanza del Commissario Straordinario: Mercato settimanale, apertura straordinaria nella giornata di domenica 14 aprile 2024

Albo Pretorio – Ordinanza n. 25 dell’11/04/2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Sindaco

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.24 del 8 aprile 2024, con la quale è stato sospeso il mercato settimanale previsto per il 9 aprile 2024.

Viste le richieste pervenute dalla organizzazioni rappresentative degli operatori commerciali che chiedono di recuperare la giornata di mercato domenica 14 aprile p.v.

Considerato:

che l’art.12, c.4, lett.D, punto 7 della L.R.P. n.24/2015 dispone che i Comuni determinano le giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati, gli orari di vendita, le varie sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

che lo svolgimento del mercato settimanale nella mattinata di domenica 14 aprile p.v. non presenta problematiche di viabilità ed organizzative consentendo di soddisfare quindi le richieste pervenute;

Vista la Legge R. Puglia n.24/2015 e s.m.i. (c.d. Codice del commercio).

Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

DISPONE

Che domenica 14 aprile p.v. si effettui, in via straordinaria, il mercato settimanale quale recupero della ordinaria giornata di effettuazione del giorno 9 aprile u.s. sospesa per effetto della richiamata ordinanza n. 24 del 8 aprile 2024;

Gli Organi di Polizia sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza con ordinario presidio della zona mercatale interessata;

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ed è trasmessa agli Organi di Polizia e alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria ambulanti.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Rachele Grandolfo