Malore per Gaetano Curreri durante un concerto. Il cantante: “Adesso sto meglio”

“Sto meglio, ringrazio tutti per i messaggi e per l’affetto dimostratomi”: il sollievo per le condizioni di Gaetano Curreri, leader degli Stadio, arriva in tarda mattina, dopo ore di paura. Il cantante bolognese, infatti era stato ricoverato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da un malore la scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto