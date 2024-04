Verissimo anticipazioni ospiti 27 e 28 aprile: Can Yaman e Francesca Chillemi da Silvia Toffanin

Manca sempre meno alle nuove puntate di Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin che raggiunge sempre oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In studio interverranno tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica nel corso delle puntate in onda sabato 27 e domenica 28 aprile. In particolare, nel corso dell’appuntamento di sabato 27 aprile Silvia Toffanin darà il benvenuto all’attrice e cantante Oriana Sabatini per un’intervista a 360° mentre direttamente da Viola come il mare 2 giungeranno Can Yaman insieme a Francesca Chillemi rispettivamente Francesco Demir e Viola Vitale nella serie tv. La seconda stagione infatti debutterà il prossimo venerdì 3 maggio sui teleschermi di Canale 5. Inoltre da Amici 23 arriveranno le ultime eliminate Gaia De Martino, Lil Jolie e Aurora Ranvestel.

Verissimo anticipazioni 27 e 28 aprile: Peppe Di Napoli svela la sua verità sull’Isola dei famosi 2024

Le anticipazioni di Verissimo riguardanti le puntate in onda il 27 e 28 aprile su Canale 5 rivelano che Peppe Di Napoli spiegherà i motivi che l’hanno costretto a dire addio all’Isola dei Famosi 2024, il reality show presentato da Vladimir Luxuria. In studio interverrà anche Barbara Foria, la comica che di recente è stata ospite del serale di Amici 23 per intrattenere il pubblico. Silvia Toffanin, inoltre, darà spazio a Federico Lauri, che di recente è stato vittima di un’aggressione omofoba. Da Terra amara, invece, arriverà Serpil Tamur, l’attrice e regista turca assai nota in Italia per prestare il volto ad Azize. In questo modo, i fan potranno vedere e ascoltare l’interprete di uno dei personaggi più simpatici della soap opera.