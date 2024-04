Amici 23 anticipazioni 27 aprile: un divo turco ospite della puntata, ecco chi è

Ieri 25 aprile si è registrata una nuova registrazione di Amici 23 dove sono accaduti numerosi colpi di scena. In particolare, la puntata è iniziata con la sfida tra gli allievi del team di Rudi Zerbi e quelli di Emanuel Lo. Holden ha vinto la sfida contro Sarah cantando Someone you loved. Sofia, invece, ha vinto la sfida d’improvvisazione contro Marisol ballando Esseri umani di Marco Mengoni. Il guanto di sfida tra Petit e Mida è stato vinto da quest’ultimo. Le anticipazioni di Amici 23 riportate da Amici News rivelano che a perdere la prima chance è stato il team di Rudy con Holden andato a rischio eliminazione. Nella seconda manche, il team di Lorella Cuccarini ha sfidato ancora il team di Rudy Zerbi. Petit ha vinto contro Mida come Sarah contro Marisol. Mida ha perso corso Dustin. L’allieva a finire al ballottaggio finale è stata Sofia.

Amici 23 anticipazioni: Can Yaman ospite della puntata del 27 aprile

Le anticipazioni di Amici 23 in onda il 27 aprile su Canale 5 rivelano che nella terza manche il team di Alessandra Celentano ha sfidato quello di Anna Pettinelli. Martina ha vinto contro Petit ma ha perso contro Marisol. Dustin, invece, ha vinto contro Martina. A vincere la sfida è stata la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ad andare al ballottaggio finale è stata Martina, l’unico membro rimasto della squadra di Anna Pettinelli. Per questo motivo, Holden, Martina e Sofia sono attualmente a rischio eliminazione. Se il cantante è stato salvato per primo, il nome della ragazza eliminata verrà svelato nel corso della puntata trasmessa il 27 aprile su Canale 5. Ospiti della registrazione, l’attore turco Can Yaman per presentare la seconda stagione di Viola con il mare che debutterà il prossimo 3 maggio su Canale 5 e Rocco Hunt che ha cantato il suo ultimo singolo insieme a Geolier in collegamento da casa.