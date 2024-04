Il Paradiso delle Signore le anticipazioni di oggi 17 aprile: Vito scopre che Maria ama Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Vittorio ha preso una decisione definitiva: mettere fine alla sua relazione con Marta e lasciarla nel passato. Nonostante il grande affetto tra di loro, non ci sarà più nulla di più. Il direttore de Il Paradiso ha scelto Matilde, ma la reazione furiosa di Marta lo lascerà a confrontarsi con la sua lontananza. Marta, consapevole della situazione e pentita per il dolore inflitto a Matilde, cercherà di chiarire le cose con lei e confesserà di aver parlato con l’ex marito, decidendo di lasciare Milano per un po’ per dimenticare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore mercoledì 17 aprile 2024

Matilde, ferita dalla tradimento di Vittorio, non riesce a perdonarlo dopo le sue rassicurazioni sulla sua mancanza di sentimenti per la Guarnieri. Tuttavia, comincia a sospettare che Tancredi non sia sincero e che possa avere un tornaconto personale nel rivelarle il bacio tra Vittorio e Marta. La Frigerio dovrà quindi fare attenzione anche a lui. Nel frattempo, Vito scopre i sentimenti di Maria per Matteo e comprende che la ragazza lo ha lasciato per il Portelli.

Marcello visita Matteo in carcere per sapere come sta e per cercare di trovare una soluzione alla situazione. Nel frattempo, Elvira si stanca delle imposizioni di Tullio e inizia a ribellarsi contro le sue decisioni, mentre lui continua a voler prendere le redini della sua vita. Vittorio soffre per aver allontanato Matilde e per non riuscire a farle capire che il bacio con Marta è stato un errore di cui si pente, e che il suo amore per lei rimane intatto.