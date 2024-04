Il Paradiso delle Signore le anticipazioni di oggi 11 aprile: dramma inaspettato!

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Matteo, ignaro di essere pedinato da Malvezzi, si ritrova involontariamente al centro di un dramma inaspettato. Le sue intenzioni di partire per Parigi con Maria vengono scoperte da Malvezzi, che non esita a riferire tutto a Umberto. Nel frattempo, Crespi, profondamente pentito per quanto accaduto con Rota, offre a Alfredo un documento cruciale che potrebbe aprire nuove porte per Clara nel mondo delle gare ciclistiche.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore giovedì 11 aprile 2024

Mentre Matilde è lontana da Milano per impegni lavorativi, Vittorio incrocia casualmente Marta, dando vita a un evento che cambierà le carte in tavola. Alfredo e Clara mettono a punto un piano per risollevare la carriera della giovane ciclista, e i primi segni di successo cominciano a farsi vedere. Nel frattempo, Marta e Vittorio cercano di affrontare le conseguenze del loro bacio, ma Vittorio è ancora combattuto e confuso. Le cose si complicano ulteriormente quando Tancredi, venuto a conoscenza del riavvicinamento tra Marta e Vittorio, mostra segni di ostilità.

Crespi fa un’offerta di lavoro allettante a Irene, aprendo nuove prospettive nella sua vita professionale. Nel frattempo, Marcello si prepara per un viaggio a Francoforte per concludere un importante contratto con Hofer, mentre Matteo, tormentato dal desiderio di confessare tutto al fratello, scompare misteriosamente, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta.