I concerti più attesi del 2020

I concerti più attesi per il nuovo anno. Tra gli artisti che si esibiranno live anche Vasco Rossi e Paul McCartney

Fonte SkyTg24

Già da mesi il 2020 si preannuncia come l’anno dei concerti negli stadi. Un’estate magica infiammerà gran parte degli impianti presenti in Italia con grandissimi artisti pronti a cimentarsi dal vivo e consacrare il 2020 come l’anno dei live. Aumenta l’attesa per Ultimo che diventerà il più giovane cantante italiano di sempre ad esibirsi negli stadi. Dopo lo straordinario e inarrestabile successo dei primi tre album della sua carriera, Ultimo celebra i suoi record con 14 date e oltre 400 mila biglietti già venduti. Il debutto è fissato per il 29 maggio 2020, tappa finale a Roma al Circo Massimo in programma il 19 luglio e già sold out da tempo. Tutto esaurito anche a Firenze, Napoli e Milano dove il cantautore ha già annunciato una seconda data per ogni città così da fronteggiare le richieste.

I concerti di Vasco Rossi, Cremonini, Ferro e Pezzali

Il 2020 è anche l’anno di Vasco Rossi e del suo Non Stop Festival 2020. Il rocker di Zocca sarà in tour anche quest’anno per quattro date imperdibili a Firenze, Milano, Roma e Imola. Nella città romagnola si esibirà anche Cesare Cremonini che si prepara per il tour 2020 negli stadi. Il cantautore festeggia i suoi 20 anni di carriera debuttando il 21 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. In programma anche i concerti a Milano (27 giugno, San Siro), a Padova (30 giugno, Euganeo), a Torino (4 luglio, Olimpico), il 7 luglio a Firenze (Artemio Franchi), il 10 luglio a Roma (Olimpico), il 14 luglio a Bari (Arena della Vittoria) e chiusura il 18 luglio all’autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari di Imola. Anche Tiziano Ferro ha deciso di festeggiare in tour negli stadi, in questo caso però i suoi 40 anni. Dominatore delle classifiche con l’album “Accetto Miracoli” sarà in tour dal 30 maggio a Lignano Sabbiadoro. Previste tre date a San Siro e due allo Stadio Olimpico di Roma. Sempre a San Siro arriva Max Pezzali che ha già fatto registrare il sold out per la prima data del 10 luglio. Aggiunto quindi un altro concerto sempre nella stessa location per l’11 luglio. Per l’ex 883 anche una data zero il 2 luglio 2020 al Comunale di Bibione (Venezia). Nel 2020 torneranno in tour anche Antonello Venditti dopo il grande successo “Sotto il segno dei pesci Outdoor” e Raf e Umberto Tozzi. I due grandi cantautori si esibiranno nei palasport dopo la prima leg nei teatri.

Dai Pearl Jam a Paul McCartney

Non solo grandi artisti italiani, ma anche stelle della musica internazionale si esibiranno nel 2020 in Italia. Tornano i Pearl Jam con un concerto in programma il 5 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I Foo Fighters hanno invece scelto Milano con un live in programma il 14 giugno, mentre il 13 luglio i Kiss saluteranno il loro pubblico all’Arena di Verona. Dopo sette anni torna in Italia anche Paul McCartney con due concerti: il 10 giugno a Napoli e il 13 al Lucca Summer Festival. Al Firenze Rocks si esibiranno Green Day e Red Hot Chili Peppers, questi ultimi saranno di scena anche a Milano. E sempre nel capoluogo lombardo sono attese Billie Eilish e Dua Lipa. La prima si esibirà il 17 luglio al Mind-Ex Area Expo di Milano, mentre la pop star inglese ha scelto il Mediolanum Forum di Assago il 30 aprile.