La Promessa anticipazioni, Jana non ne può più! Reazione violenta di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Cruz continua a opprimere Jana, maltrattandola e cercando in ogni modo di allontanarla da Jimena. Nonostante gli sforzi di Jana nel cercare di spiegare a Manuel la sua situazione e le sue intenzioni, la madre di quest’ultimo rimane irremovibile nella sua decisione di voler accanto alla nuora un medico vero e proprio. Determinata a far valere la sua autorità, Cruz umilia Jana cacciandola dalla tenuta De Los Infantes e proibendole di avvicinarsi a Jimena.

La reazione di Jana è di pura indignazione. Convinta che Manuel non abbia interceduto per lei con sua madre, lo accusa di non aver pensato al suo bene e di non averla sostenuta. Prima di lasciare Jimena sola con Cruz, Jana suggerisce alla marchesina di prendere in mano la situazione e di chiamare un medico di sua fiducia, evitando così che sua suocera possa prendere decisioni al suo posto.

Anticipazioni La Promessa, Lope furioso con Candela e Simona

Jimena, seguendo il consiglio della cameriera, contatterà Abel, un vecchio amico dottore, il quale porterà con sé non solo nuove soluzioni, ma anche un segreto che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nel frattempo, Lope si trova a dover affrontare le conseguenze dell’assenza di Candela e Simona, che non compaiono in cucina per preparare il pranzo per i marchesi e i loro ospiti. La mancanza delle due cuoche mette in difficoltà Lope, che non riesce a portare a termine il suo compito. Candela e Simona, preoccupate per la scomparsa di Don Carlos, non si presentano in cucina, dando vita a una situazione di tensione e incertezza nella tenuta De Los Infantes.