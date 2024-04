Il Giro d’Italia ha una nuova sigla, la firma un noto cantante italiano

Il Giro d’Italia inizierà il prossimo 4 Maggio con partenza dalla Venaria Reale di Torino. Quest’anno il giro ciclistico più importante d’Italia avrà una nuova sigla, un nuovo inno. La canzone dal titolo “Carovana” è stata scritta ed interpretata da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

Noto ciclista che proprio nel suo ultimo viaggio a causa della bicicletta ha avuto un brutto incidente alla spalla che lo ha costretto ad un intervento ed una lunga riabilitazione. La centosettesima edizione del Giro d’Italia ha quindi un nuovo inno, attesissima la gara che partirà da Venaria Reale (Torino) il 4 maggio 2024 per terminare a Roma il 26 maggio. Tutto l’evento sportivo di proprietà del gruppo Cairo (La7) verrà trasmesso come da tradizione dalla RAI. La canzone è stata presentata in anteprima da Fiorello a Viva Rai 2 questa mattina.