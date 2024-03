Gita da incubo in Puglia: 150 intossicati dal pollo

Gita scolastica da incubo per 150 tra studenti e professori provenienti dall’Istituto Tecnico industriale di Milazzo in Puglia: intossicati dal pollo, alcuni di loro finiscono in ospedale!

Secondo quanto raccontato dal Corriere, nella giornata dell’altro ieri hanno accusato dolori addominali con vomito, diarrea e febbre alta durante il loro soggiorno in un albergo di Fasano. A riferirlo è l’ASL di Brindisi.

La stessa Asl ha evidenziato che l’emergenza è terminata intorno alle 11.30 di ieri con il rientro in Sicilia dei tre pullman, tranne gli 8 pazienti attualmente gestiti a Fasano e Ostuni, il cui rientro in Sicilia è previsto a breve.

Sono attualmente in corso le verifiche da parte dei «Servizi del Dipartimento di prevenzione sugli aspetti epidemiologici e sulla sicurezza alimentare per l’individuazione delle eventuali cause» che avrebbero determinato la presunta intossicazione alimentare.

Sotto accusa un pollo, forse avariato, che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno addirittura fatto delle flebo per disintossicarsi.

La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine e il gruppo del Nas dei carabinieri sta compiendo verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi.

La speranza è che anche gli ultimi 8 pazienti possano raggiungere le proprie famiglie per le festività Pasquali.