Follia a Cerignola, a gran velocità nel centro città, gira video mentre si schianta

Follia a Cerignola, una Fiat 500 guidata da un autista spericolato, viaggia ad alta velocità nel centro città incurante del possibile pericolo. L’impresa degna di un video, secondo l’autista, magari per vantarsene con gli amici, finisce in modo tragico. Il guidatore effettua un sorpasso per poi schiantarsi contro le auto in sosta, provocandone il capovolgimento.

Il video pubblicato da Luca Abete, noto inviato di Striscia La Notizia, nel quale si vede il video girato dall’interno dell’auto e poi successivamente da una telecamera esterna che riprende il momento dell’impatto. Una folle ed inutile corsa che sarebbe potuta costare cara per chi era a bordo e anche a possibili passanti, per fortuna non sembrerebbero esserci stati danni a persone.

Follia a Cerignola, il video

Luca Abete era stato sempre in provincia di Foggia qualche settimana fa per segnalare un’altra stranezza