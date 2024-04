Foggia, l’ex Curcio fa male, sconfitta allo Zaccheria

Il Foggia perde in casa contro la Casertana, in una gara condizionata dall’espulsione di Tascone al quarto minuto di gioco per i satanelli.

Le reti della Casertana portano le firme di Montalto e dell’ex Curcio.