Foggia, inaugurato l’ecomurales fatto con i tappi di plastica

FOGGIA – Inaugurato stamattina l’eco murales realizzato con oltre 100mila tappi di plastica di varie grandezze dall’artista venezuelano Oscar Olivares su una delle pareti esterne della palestra della scuola media Zingarelli. L’opera riproduce una bozza dell’artista foggiano Vito Moreno che raffigura un nonno con la nipotina e sullo sfondo la fontana del Sele in piazza Cavour.

Per realizzare il murales l’artista venezuelano ha impiegato una settimana di lavoro, ma pee raccogliere e selezionare i tappi c’è voluto, invece, un anno.

L’artista è conosciuto per le sue opere che trasmettono messaggi di eco sostenibilità ambientale legati alla capacità di trasformare quello che spesso viene visto come un rifiuto in una opportunità artistica. “Vorrei dimostrare a tutti che anche con ciò che viene considerato un rifiuto come i tappi è possibile realizzare qualcosa di bello”, evidenzia Olivares.

L’artista – non esclude la possibilità di realizzare un’altra opera sostenibile anche a San Giovanni Rotondo, che riprodurrebbe il volto di San Pio. (foto profilo Facebook Episcopo sindaca)

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter