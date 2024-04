Fiorello lascia la Rai insieme ad Amadeus? Tutta la verità durante Viva Rai2!

Il futuro lavorativo di Amadeus e Fiorello sta tenendo alta l’attenzione. Da giorni infatti circolando alcuni rumors che annunciano la partenza del conduttore e del mattatore siciliano dalla Rai per approdare a Discovery. Ieri, il portale TvBlog ha annunciato che l’ex direttore artistico di Sanremo 2024 avrebbe raggiunto un accordo per approdare sul Nove insieme a Fiorello che lo seguirebbe da settembre. Stamattina proprio Rosario ha rotto il silenzio in merito a tali voci nel corso della puntata odierna di Viva Rai2!. In questo frangente, il mattatore siciliano ha dichiarato le seguenti parole: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove. No, non scherzo”.

Fiorello conferma l’addio di Amadeus dalla Rai nel corso di Viva Rai2!

Fiorello avrebbe confermato l’addio di Amadeus dalla Rai nel corso della diretta di Viva Rai2!. Il conduttore infatti sarebbe ormai ai ferri corti con l’azienda di Viale Mazzini secondo alcune indiscrezioni riportate dal Correre della sera. Diverse le motivazioni citate come portare Povia all’ultimo Sanremo, Hoara Borselli come ospite e Mogol come direttore artistico. Infine la richiesta di un pranzo “di cortesia” con Pino Insegno. Motivi che avrebbero spinto Amadeus a emigrare in altri lidi. E per quanto riguarda il futuro di Fiorello in Rai; è sempre il mattatore ha svelare la verità nel corso della diretta odierna di Viva Rai2! L’uomo ha dichiarato in diretta tv: “A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato, la mia risposta è: divano”. Insomma, sembra che il futuro del siciliano sia ancora ancorato alla Rai.