Fidelis Andria, contro il Manfredonia in dubbio due ex

Più no che sì per Telera, più si che no per Giambuzzi: la Fidelis Andria si prepara ad affrontare il Manfredonia con un’infermeria svuotata rispetto al precedente turno.

Secondo TeleSveva, Jefferson e Feola vanno spediti verso il recupero per la sfida al Manfredonia mentre Telera non dovrebbe essere della partita.

Fari puntati su Esteban Giambuzzi, capocannoniere della Fidelis con 8 reti ed ex dell’incontro: le sue condizioni saranno monitorate fino alla vigilia per sciogliere il nodo sul suo impiego.