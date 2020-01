Emiliano su incontri contro criminalità a Foggia

A margine degli incontri istituzionali che si sono tenuti ieri e oggi a Foggia, il Presidente Emiliano ha confermato la massima attenzione al territorio dauno per contrastare il fenomeno della illegalità.



Il commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura – Annapaola Porzio oggi ha potuto apprezzare le azioni poste in essere dalla Regione Puglia in favore di una popolazione che da troppo tempo è sottomessa alle organizzazioni criminali ed al caporalato.



L’istituzione di una foresteria a San Severo per 400 immigrati, di un fondo da 1 milione per le vittime della criminalità, di un fondo da 30 milioni per favorire l’accesso al credito alle imprese prive di garanzie bancarie ed il finanziamento, con il PON Sicurezza, di progetti di videosorveglianza in favore dei Comuni rappresentano concretamente le azioni del governo regionale sino ad oggi realizzate.



Per il prossimo futuro si è convenuto di voler estendere anche Foggia la sottoscrizione del patto per la sicurezza urbana, esperienza già realizzata positivamente a Bari e Lecce.–