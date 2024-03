Domani torna l’ora legale

Questo cambio, quest’anno, avverrà in una data particolare, ossia la Domenica di Pasqua.

Difatti il 31 marzo alle ore 2:00 dovremo spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio (si dormirà dunque un’ora in meno passando direttamente alle ore 3:00). Si avrà dunque più luce la sera e meno al primo mattino.

Resterà in vigore fino al 27 ottobre 2024.

ORA LEGALE, PERCHE’ SI USA

L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo.

In alcuni paesi l’ora solare è di fatto sospesa, e si adotta l’ora legale per tutto l’anno. In molti paesi, si utilizza una terminologia più diretta per designare l’ora legale, ovvero «orario estivo». Una denominazione più precisa perché riferita allo scopo del cambiamento d’orario e quindi slegata dal riferimento alla stagione estiva, è quella di «orario di risparmio della luce diurna»

Lo scopo, infatti, è quello di consentire un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. L’ora legale non può ovviamente aumentare le ore di luce disponibili, ma solo indurre un maggior sfruttamento delle ore di luce che sono solitamente usate in modo non necessario a causa delle abitudini di orario.