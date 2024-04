Dario Maltese si sbilancia prima dell’Isola dei famosi 2024: “Avventura eccezionale”

Mancano poche ore alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024 dove tra i protagonisti ci sarà Dario Maltese in coppia con Sonia Bruganelli. A tal proposito, i due sono stati ospiti di Verissimo dove hanno commentato emozionati la loro imminente avventura nel reality show di Canale 5. Silvia Toffanin ha chiesto al conduttore del TG 5 se Cesara Buonamici gli abbia dato dei consigli visto la sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello. Dario Maltese a questo punto ha ammesso di aver parlato con la sua collega, ritenendo la sua partecipazione al reality show un esperimento molto riuscito. La giornalista ha invitato il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi 2024 a essere sé stesso, tanto da consigliargli: “Devi andare lì per divertiti e non prendertela se magari ti arriverà qualche critica”.

Dario Maltese rompe il silenzio prima dell’Isola dei famosi 2024

Dario Maltese è lanciatissimo a prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024 in partenza oggi 8 aprile su Canale 5. A tal proposito, il conduttore del TG 5 ha detto di essere prontissimo dopo aver superato lo choc iniziale. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Come tutte le cose inaspettate che sono successe nella mia vita si sono rivelate delle avventure eccezionali: quindi parto con questo spirito.” Anche Vladimir Luxuria ha espresso parole al miele nei confronti di Dario Maltese. La neo conduttrice del reality show ha detto di vederlo come un dessert. Il nuovo opinionista infine ha concluso che dà piccolo voleva fare l’edicolante, tanto da aver scelto un lavoro che non si è allontanato molto dal suo sogno.