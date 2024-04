Circolo Tennis Manfredonia: si va ai playoff

SERIE C: si va ai playoff!

Il Circolo Tennis Manfredonia batte per 4-0 il circolo tennis Mario Stasi Lecce.

Un incontro caratterizzato da un po’ di sfortuna per la squadra ospite; infatti i primi due singolari sono stati decisi da due ritiri ad inizio match, quello di Pino contro Francesca Rescaldani e quello di Sticchi contro Blanca Tedeschi. Gli altri due punti sono arrivati per mano di Paola De Luca, superando in tre set Puce e poi la coppia Rescaldani/ Tedeschi a chiudere i conti per 6-3 6-1.

Questo risultato sancisce matematicamente la prima posizione nel girone e dunque l’accesso ai playoff nazionali per la Serie B.

Il prossimo incontro sarà l’ultimo del girone (ma ininfluente ai fini della classifica):

domenica 21 aprile

h10

Vs Outline tennis school

📍Via Ezio Vanoni, Lecce 73100 (LE)