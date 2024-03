L’Isola dei famosi, due nuovi opinionisti e nuova inviata

L’Isola dei famosi, cambia tutto. Dopo l’annuncio della nuova conduttrice della stagione 2024, ossia Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi.

In studio insieme alla conduttrice foggiana Luxuria ci saranno due nuovi commentatori, nuovi di zecca. E sono Sonia Bruganelli, opinionista nella passata stagione del Grande Fratello ed una new entry Dario Maltese, noto conduttore e giornalista del Tg5. La scelta è nella linea di Mediaset, voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi, già usata con Cesara Buonamici che ha commentato il Grande Fratello con grande successo in questa edizione.

Saranno i due nuovi opinionisti abili a commentare e punzecchiare i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi edizione 2024?

Dopo Vladimir Luxuria e questi due nuovi commentatori in studio ci sarà un’altra importante novità, nel delicatissimo ruolo che apparteneva a Alvin quest’anno ci sarà Elenoire Casalegno, siamo certi che la sua bravura e la sua bellezza daranno un grosso contributo al successo del programma, completamente rivoluzionato.

Isola dei Famosi 2024, quando inizia?

Dalle spiagge di Cayo Cochinos, andrà in onda l’avventura dell’Isola dei Famosi targata Vladimir Luxuria. Il programma inizierà il prossimo 8 aprile

L’Isola dei famosi, Il cast

Al momento i nomi che sono trapelati in questa edizione stravolta dell’Isola sono la campionessa Valentina Vezzali, ancora Greta Zuccarello del corpo di ballo di 5 Ciao Darwin. Ed ancora Maitè Yanes. Ed ancora, tra i naufraghi troveremo il rapper Beba, ed ancora l’attore Francesco Benigno, prestissimo Mediaset annuncerà gli altri concorrenti. Voci di corridoio parlano della partecipazione, ancora non confermata di Selen, ex icona del porno, e poi Matilde Brandi, già concorrente del Grande Fratello Vip 2023, ed ancora Edoardo Stoppa.