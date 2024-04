Beautiful anticipazioni, cambierà tutto! In arrivo una sorpresa impensabile

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Dopo essere stata lasciata sull’altare, Taylor ha deciso di prendersi del tempo lontano da Los Angeles per fare chiarezza nella sua mente e cercare di perdonare sia Ridge che Thomas. Steffy, preoccupata per lei, la accoglierà a braccia aperte, desiderosa di sapere come stia sua madre e se abbia superato il momento difficile. Steffy incoraggerà Taylor a non farsi condizionare e a credere che presto suo padre tornerà da lei. Anche se Taylor non condivide completamente l’ottimismo di sua figlia, dimostrerà una nuova determinazione a non permettere mai più a nessuno di farla soffrire. La dottoressa sarà determinata ad andare avanti con la sua vita, con o senza Ridge.

Beautiful anticipazioni, Steffy e Hope litigano di nuovo

Taylor non sarà più disposta ad essere trattata da Ridge come un’opzione di riserva, mentre lui corre da Brooke ogni volta che si presenta un problema. Allo stesso tempo, anche Brooke sarà stanca di essere sempre considerata una bugiarda e una traditrice. Le due donne si incontreranno alla Forrester Creations e, per la prima volta, parleranno senza litigare, scusandosi reciprocamente per non aver capito la verità dietro alla grande menzogna di Thomas. Taylor non giustificherà neanche suo figlio e lo condannerà, davanti a Brooke, per il suo comportamento folle e irresponsabile.

Brooke sarà sollevata dal non dover più competere con Taylor per Ridge o Thomas, e entrambe saranno contente di vedere le cose finalmente dallo stesso punto di vista. Decideranno di agire insieme e prendere il controllo della situazione, dando a Ridge una lezione che non dimenticherà facilmente. Troveranno Ridge nella stessa stanza, pronte a prendere decisioni senza lasciarlo fare scelte egoistiche.

Nel frattempo, Hope e Steffy, dopo aver rassicurato le loro madri, si ritroveranno a litigare su chi di loro abbia più diritto di stare con Ridge Forrester. Ma una sorpresa è in arrivo per tutti, e sarà una sorpresa che cambierà tutto.