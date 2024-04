Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello in una nuova veste: l’indiscrezione bomba

Beatrice Luzzi è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’attrice è la vincitrice morale del reality show vinto da Perla Vatiero. Nel corso delle ultime ore, la donna è finita al centro di un’indiscrezione bomba che farebbe senz’altro piacere ai suoi numerosi fan che la volevano come vincitrice. In questi giorni, l’attrice è stata beccata con Alfonso Signorini per parlare presumibilmente di accordi di lavoro. Infatti, a settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello sempre con la conduzione del giornalista di Chi. Nonostante manchino parecchi mesi, gli autori sono già all’opera per trovare il cast e un opinionista capace di sostituire Cesara Buonamici che non ha fatto impazzire il pubblico.

Beatrice Luzzi, nuova opinionista del Grande Fratello al posto di Cesara Buonamici?

Beatrice Luzzi avrebbe iniziato le trattative con gli autori del Grande Fratello apparendo propensa ad accettare il posto di opinionista. L’attrice tornerebbe in televisione con un nuovo ruolo tutto nuovo. Di recente, la donna aveva rilasciato un’intervista doveva aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto condurre un programma tutto al femminile piuttosto che tornare a recitare. L’attrice infatti aveva riferito che la recitazione ha troppo attese dai provini fino alla messa in onda mentre a lei piace mordere la vita. Per questo motivo, non è da escludere che Alonso Signorini le abbia proposito la sedia lasciata vacante da Cesara Buonamici che tornerebbe al solito posto come mezzo busto del Tg5. Secondo alcune indiscrezione Beatrice Luzzi potrebbe percepire quasi 10 mila euro a puntata. Non resta che attendere ancora qualche mese per sapere se questo rumors troverà fondamento.