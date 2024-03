Perla vince il Grande Fratello, ma Alfonso abbraccia Beatrice “Ti ho sempre amato”

Perla Vatiero vince questa edizione del Grande Fratello VIP/NIP. La ragazza che nel corso del GF ha riconquistato l’amore del suo Mirko Brunetti vince questa edizione 2023/2024 condotta da Alfonso Signirini.

Grande delusione per i fan di Beatrice Luzzi che erano certi della sua vittoria. Lo stesso Alfonso Signorini non accorgendosi delle telecamere che erano proprio dietro di lui, l’abbraccia dicendo “Ti ho sempre amata lo sai?” E lei risponde “Senza di te non avrei avuto la forza di continuare in questa avventura”. Un fuori onda inaspettato che conferma ulteriormente l’amore e la stima del conduttore per Beatrice Luzzi.

In molti in questa edizione Mirkocentrica non hanno apprezzato il continuo ricercare i momenti d’incontro tra Mirko e Perla, il continuo ricercare paragoni con Greta. Una forzatura non vista di buon occhio dai telespettatori.

Perla vince il Grande Fratello, “vuoi o non vuoi?”

Anche nella finale Perla ha vissuto un intenso momento con Mirko che le chiede “Vuoi o non vuoi?” A lasciar intendere che Mirko vorrebbe passare il resto della sua vita con Perla. In realtà ha fatto discutere anche l’ennesimo errore grammaticale in diretta di Perla.



Una prosecuzione di Temptation Island per alcuni un vero e proprio spin off.