Manfredonia, oggi la presentazione del candidato sindaco Di Staso e le sue liste

Venerdì 17 maggio alle ore 19.30 i sostenitori e simpatizzanti della coalizione di centrodestra, che ha identificato nell’avvocato Vincenzo Di Staso il miglior candidato Sindaco di Manfredonia, si ritroveranno nel viale dell’ingresso al Castello (lato c.so Manfredi) per la presentazione dei candidati delle liste (Strada Facendo, Unione di Centro, Chiamami per nome) e del programma. La serata sarà condotta da Manila Gorio ed intervallata da spazi musicali.

“E’ un momento di incontro con la città – sottolinea il candidato Sindaco Vincenzo Di Staso – , occasione per dire chiaramente cosa vogliamo fare per Manfredonia, prendendo impegni con i nostri concittadini che sapranno distinguere le facili promesse di chi non ha idee dal coraggio dei nostri candidati che vogliono disegnare insieme un futuro di benessere per la nostra comunità”.