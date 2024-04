Anticipazioni Uomini e Donne: doccia gelata per Diego Tavani, cos’è successo in studio

Tante novità avverranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Stando agli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni si apprende che grande attenzione sarà focalizzata su Ida Platano che dovrà gestire i caratteri difficili dei suoi due corteggiatori. In particolare, la tronista si recherà ad Avellino, città dove risiede Pierpaolo per convincerlo a tornare sui suoi passi. Il giovane infatti esprimerà l’intenzione di abbandonare la trasmissione. Ma ecco che le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Pierpaolo farà aspettare la tronista per ben tre ore prima di recarsi in esterna. I due appariranno complici e affiatati, tanto che il corteggiatore deciderà di tornare in pianta stabile nel programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni: Jessica non è entusiasta della conoscenza con Diego Tavani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi darà spazio alle vicende del trono over. In particolare, la conduttrice farà accomodare Diego Tavani e Jessica al centro dello studio per parlare della loro conoscenza. Ma la dama non apparirà per nulla entusiasta visto che avrà paura che l’uomo sia uscito soltanto con lei per attrazione fisica. Infatti, la donna rivelerà che Diego l’ha portata solo a ballare senza farle domande per conoscerla meglio. Per questo motivo, tra i due nascerà un dibattito che terrà alta l’attenzione dei telespettatori italiani.