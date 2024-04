Anticipazioni Uomini e Donne: colpo di scena in studio, Ida Platano non si presenta!

Ieri 16 aprile si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti innumerevoli colpi di scena che hanno intrattenuto il pubblico presente nello studio. Gli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che grande attenzione è stata focalizzata ancora una volta sul trono di Ida Platano. Maria De Filippi ha mandato in onda un recall della scorsa puntata dove Ida si è recata in camerino da Mario per chiarire tutta la questione sulla segnalazione. Il corteggiatore però si è rifiutato di fornire il cognome della ragazza che ha preso una decisione clamorosa. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano non si è presenta in studio. La parrucchiera di Brescia ha rivelato di non credere più a nessuno dei suoi due corteggiatori, tanto da averli voluto dare una lezione.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano non si fida di Mario e Pierpaolo

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano ha chiesto alla redazione di mostrare a Pierpaolo e Mario Cusitore un suo video. In esso, la tronista ha rivelato ai suoi due corteggiatori di non fidarsi di loro. Entrambi a questo punto hanno deciso di uscire dallo studio. Non si sa se Ida Platano lascerà il trono oppure ci ripenserà nuovamente com’era già successo pochi giorni fa. Per quanto riguarda il trono over, Diego Tavani ha deciso di continuare la conoscenza con Jessica. Sabrina, invece, ha chiuso la frequentazione con un uomo che era sceso per conoscerla nell’ultima registrazione.