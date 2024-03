Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di oggi venerdì 29 marzo 2024

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. L’attesa per il ritorno a Milano di Silvana è sempre più intensa per Matteo: non vede l’ora di riabbracciare sua madre e di assicurarsi che stia bene. Determinato a farle una sorpresa, Matteo segue il consiglio di Salvatore e organizza una festa di benvenuto in Caffetteria, pronta a regalare sorrisi e brindisi. L’entusiasmo di Matteo è così travolgente da spingerlo a dichiararsi a Maria, coinvolgendola in un momento speciale e romantico.

Pasqua porta con sé l’attenzione di Vittorio verso le sue amate Veneri. Con l’aiuto di Salvo, Vittorio prepara delle uova speciali da consegnare alle ragazze, mentre riserva una sorpresa molto personale per Elvira. Nel frattempo, Leonardo Crespi continua a circondare Irene, suscitando l’indignazione di Alfredo, che non sopporta la sua presenza intorno alla sua amata. La situazione si fa sempre più tesa e Alfredo, perdendo la pazienza, potrebbe compiere azioni inaspettate e poco prudenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 marzo 2024

Marcello è tormentato dal sospetto di essere stato ingannato. Il suo istinto gli suggerisce che ci sia qualcosa di losco nei documenti firmati da Hofer, gettandolo nell’incertezza più totale. Umberto spinge Matteo a intervenire e questa volta Portelli deve assicurarsi di rassicurare definitivamente il fratellastro, trovando il modo di farlo firmare, in modo da incastrare definitivamente Hofer. La tensione aumenta mentre le vicende dei personaggi si intrecciano, portando a un crescendo di emozioni e colpi di scena.