Anticipazioni Endless Love di oggi giovedì 4 aprile 2024

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Leyla confida a Kemal le sue preoccupazioni riguardo alla possibilità che gli uomini di Emir lo stiano spiando. In un’azione risoluta, Kemal conferma i sospetti di Leyla e, dopo averli sorpresi sul fatto, invia un video messaggio diretto a Emir, esortandolo a concentrarsi sul lavoro anziché sprecare risorse per spiare gli altri.

Nel frattempo, Nihan decide di sospendere i lavori di decorazione nell’azienda di Kemal. Mentre si prepara a lasciare il luogo, si imbatte in un acceso confronto con Asu, il cui coinvolgimento nei suoi affari è sempre stato fonte di tensione.

Anticipazioni Endless Love 4 aprile 2024

Le cose si infiammano ulteriormente quando Vildan viene a sapere che Onder ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato alla sua casa. Accusandolo di mantenere vivo il ricordo di sua sorella, Vildan affronta Onder in un acceso confronto emotivo.

Intanto, Emir rivela a Tarik un’altra sconvolgente notizia: sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan, gettando così ulteriori ombre sui loro affari familiari già travagliati. La situazione si complica ulteriormente, aggiungendo tensione alla già intricata rete di relazioni e sospetti che avvolgono il mondo di Emir e Kemal.