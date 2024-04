Anticipazioni Endless Love di oggi mercoledì 3 aprile 2024

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan, preoccupata per il fratello innamorato di Zeynep, suggerisce di lasciar perdere la ragazza, poiché è la sorella di Kemal. Decisa a risolvere una questione di cuore, Nihan invia un messaggio a Kemal, chiedendogli di incontrarsi davanti a un murale che un tempo era stato testimone delle loro dichiarazioni d’amore.

Mentre Kemal la osserva da lontano, Nihan fa una scoperta sconcertante: la casa dei loro sogni, dove sperava di vivere con Kemal, è ora in vendita. Senza conoscere le sue intenzioni, Emir decide di acquistarla, lasciando Nihan confusa e turbata.

Anticipazioni Endless Love 3 aprile 2024

Vildan impone a Ozan di tenersi lontano da Zeynep, cercando di proteggere la figlia dalle complicazioni amorose. Leyla confida a Kemal i suoi sospetti riguardo agli uomini di Emir che li spiavano, una situazione che si rivela essere vera quando Kemal li scopre sul fatto e invia un video messaggio a Emir, esortandolo a concentrarsi sul lavoro anziché su spionaggio inutile.

Nihan prende la difficile decisione di interrompere i lavori di decorazione nell’azienda di Kemal, si trova coinvolta in un acceso confronto con Asu, rivelando tensioni nascoste. Nel frattempo, Vildan viene a conoscenza del comportamento inopportuno di Onder, che ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato alla loro casa, scatenando una reazione emotiva da parte di Vildan che accusa Onder di non aver mai dimenticato la sua defunta sorella.

Mentre la tensione familiare si infittisce, Emir rivela a Tarik che sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan, gettando ulteriormente caos nelle loro vite già turbolente.