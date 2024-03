“Anas posticipi la chiusura della galleria Passo del Lupo, si rischia l’isolamento della Capitanata”. Tutolo pronto a protestare in strada

Nota stampa del Consigliere regionale Antonio Tutolo (Gruppo Misto)

“È il caso di far coincidere la chiusura della galleria Passo del Lupo, al confine tra Puglia e Molise, e l’interruzione della linea ferroviaria che collega Foggia e Benevento? Ma dico: c’è un apposito disegno per isolare la Provincia di Foggia?

Chiedo ad Anas di posticipare la chiusura della galleria sulla Statale 17, strada di connessione diretta tra la Capitanata e Roma, a dopo il completamento dei lavori sulla linea ferroviaria, affinché si limitino i disagi della popolazione in transito su una via di collegamento nevralgica per questo territorio ”.

Il consigliere regionale Antonio Tutolo indirizza la sua proposta ai vertici Anas, alla luce della prevista interdizione della galleria Passo del Lupo a partire dal prossimo 22 marzo.

“Non è accettabile che i cittadini ci debbano impiegare circa sei ore per raggiungere in auto la Capitale. Ci sono persone che devono muoversi per lavoro o per motivi legati a cure sanitarie e allo studio e devono necessariamente spostarsi tra Molise e Lazio.

Se si considera che la viabilità già è messa a dura prova dall’interruzione della linea ferroviaria nel tratto tra Foggia e Benevento, causa della frana verificatasi alla galleria Starza nei pressi di Ariano Irpino che sta costringendo i viaggiatori a cambi di vettore tra le due stazioni, con allungamento dei tempi di percorrenza e disagi indicibili , e che nel frattempo le compagnie aeree hanno strategicamente aumentato i prezzi dei biglietti dei voli da Bari per la Capitale, allora siamo di fronte a una catastrofe.

Non si può isolare un territorio senza tenere conto delle esigenze fondamentali della popolazione e dunque chiedo che gli organi competenti si coordinino per programmare al meglio questi lavori, che restano di indubbia necessità.

Sono già pronto ad organizzare una protesta eclatante, proprio alla galleria Passo del Lupo, per puntare l’attenzione su questa questione che interessa migliaia di cittadini”.