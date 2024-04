Amici 23, Nicholas torna sui social: la dedica per Elena D’Amario commuove tutti

Nicholas Borgogni è stato eliminato nel corso della seconda puntata serale di Amici 23 perdendo il ballottaggio finale contro Giovanni. L’ex allievo di Emanuel Lo è tornato sui social in seguito alla sua eliminazione tanto chiacchierata dal talent condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo ha scritto una lunga dedica che ha commosso tutti i fan del programma. In particolare, Nicholas ci ha tenuto a ringraziare la conduttrice di Amici 23 e Elena D’Amario con delle parole al miele. In merito a ciò, il ballerino ha scritto le seguenti parole: “Grazie Maria per le parole che hai speso per me, per tutto il tempo che mi hai ascoltato e per l’opportunità che mi hai dato e per questo non credo di poterti ringraziare abbastanza, ma davvero ne sono grato!”. Nella lunga dedica il giovane ha voluto ringraziare anche i professionisti che l’hanno aiutato e incoraggiato anche nei momenti più difficili.

Nicholas, dedica al miele per Elena D’Amario dopo Amici 23

Tra gli eliminati della seconda puntata del serale di Amici 23 c’è Nicholas Borgogni che ha scritto una lunga dedica sui social per ringraziare chi gli è stato accanto durante il suo percorso. In particolare, l’ex ballerino di Emanuel Lo ha dedicato parole al miele verso Elena D’Amario, tra i professionisti che gli erano stati più vicini durante il talent show. Il giovane ha scritto così: “Elena ballare al tuo fianco è stato incredibile e non dimenticheró mai quello che hai fatto per me! Hai sempre creduto in me fin dai primi momenti, e ci sei sempre stata quando ho avuto bisogno, ti devo tanto!”. Nicholas ha concluso mandando un pensiero anche ai suoi compagni di scuola e ai professori.