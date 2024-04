Uomini e Donne anticipazioni: una richiesta spiazzante per Maria De Filippi

Oggi 1° aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accadute numerose novità. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio al trono di Daniele, il nuovo tronista subentrato a Brando che ha scelto Raffaella preferendola a Beatriz. In particolare, il giovane ha portato in esterna sia Gaia che Valery. Il tronista di Napoli ha rivelato che con entrambe è stata un’esterna proficua dove ha potuto conoscerle meglio. Le anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che anche Ida Platano è stata l’assoluta protagonista. La donna ha fatto un’unica esterna con Pierpaolo che ha suscitato una reazione sopra le righe da parte di Mario.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario chiede a Maria De Filippi di mettere due sedie al centro dello studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta oggi 1 aprile a Roma e in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Mario ha abbandonato furioso lo studio del dating. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Come faccio a corteggiare una donna così?” scatenando il caos. La registrazione è continuata con un ballo tra Ida Platano e Pierpaolo. Mario poco dopo ha fatto ritorno in studio, tanto da fare una richiesta spiazzante a Maria De Filippi. Il corteggiatore di Napoli ha chiesto alla conduttrice di posizionare due sedie al centro dello studio. L’uomo ha voluto fare una dichiarazione d’amore a Ida Platano, tanto da venire attaccato pesantemente da Tina Cipollari. Quest’ultima l’ha accusato di essere una persona falsa. Nonostante questo, Ida ha concesso un ballo a Mario, che ha deciso di non abbandonare lo studio. Mario del trono over, invece, ha deciso di continuare la conoscenza con Milena. Per lui sono scese due nuove dame che però non hanno suscitato la sua curiosità.