Amici 23, Petit in lacrime nell’ultimo daytime: svelato il motivo

Giovanni Tesse è stato l’ultimo eliminato della scuola di Amici 23. Nel corso del daytime trasmesso ieri 2 aprile, il ballerino di Raimondo Todaro ha avuto modo di salutare il resto dei compagni di scuola. La sua eliminazione è stata un duro colpo per molti ragazzi della casetta. Per l’occasione, il giovane ha ricevuto una lettera da parte di Nicholas Borgogno, anche lui eliminato nel corso della seconda puntata del serale di Amici 23 andata in onda lo scorso sabato. Nella lettera, l’allievo di Emanuel Lo ha scritto le seguenti parole: “Gio anche se ultimamente non potevo vederti sei stato un ottimo compagno. Non dimenticherò quello che abbiamo vissuto ci chiariremo fuori a Genova con un caffè che ovviamente paghi tu”. I due si erano resi protagonisti di un apro scontro nel corso del guanto di sfida dove Giovanni aveva messo in dubbio l’amicizia con Nicholas.

Amici 23, Petit in lacrime per l’eliminazione di Giovanni

L’ultimo eliminato di Amici 23 ha avuto modo di salutare i compagni della casetta. L’uscita di Giovanni ha letteralmente sconvolto Petit che non è riuscito a trattenere le lacrime. Il cantante della squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano parlando con Marisol ha dichiarato: “Sono contento da una parte ma dall’altra no perché Gio era quella persona che mi faceva staccare.” aggiungendo che l’uscita del ballerino l’ha vissuta come una perdita. I due infatti avevano stretto un fortissimo legame all’interno della scuola più famosa d’Italia. Per questo motivo, il cantante è apparso particolare dispiaciuto per l’eliminazione del suo compagno di classe.