Verissimo, gli ospiti di oggi e domani: ospiti illustri e prima volta storica a Mediaset

Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti nel salottino di Verissimo. Nel corso delle puntate di sabato e domenica 23 e 24 marzo, la conduttrice avrà modo di intervistare tanti personaggi importanti del mondo dello spettacolo. La prima puntata del weekend promette di essere particolarmente interessante, con la presenza di ospiti di grande rilievo.

Nella prima giornata, i telespettatori potranno incontrare Neslihan Atagü, nota attrice della celebre serie “Endless Love”, il talentuoso cantante Alfa, l’affascinante attore e scrittore Francesco Arca, e i volti noti delle fiction italiane Anna Safroncik e Gabriel Garko. Inoltre, in studio ci saranno Giorgio Marchesi e Giusy Buscemi, protagonisti di una nuova e attesissima fiction in arrivo su Canale 5. Infine, sarà presente Eleonora Giorgi, insieme ai suoi figli Paolo e Andrea, per aggiornare il pubblico sul suo stato di salute.

Verissimo, gli ospiti di domenica 24 marzo

Dopo aver ospitato la straordinaria Jennifer Lopez, Silvia Toffanin continua a stupire il pubblico italiano portando un’altra superstar mondiale sul piccolo schermo. Nella puntata di domenica 24 marzo, in esclusiva per Verissimo, sarà intervistata la celebre cantante e artista colombiana Shakira. Un momento imperdibile per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino uno dei talenti più grandi della scena internazionale.